Общество

На Таймыре отловили белую медведицу, напавшую на семью

На Таймыре напавшую на людей белую медведицу перевезут в зоопарк 
На Таймыре завершилась спецоперация по отлову белой медведицы, представлявшей угрозу для людей, животное транспортируют в Норильск, а затем в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале «Норильск News».

Поиски белой медведицы велись с 5 января, животное удалось отловить, зверя вертолетом перевезут в Норильск, а оттуда доставят в Московский зоопарк. По словам ветеринаров, при осмотре выяснилось, что медведица истощена, у нее поврежден клык, что, вероятно, и помешало ей нормально охотиться, вынудив искать пищу у человеческого жилья.

Белая медведица напала на семью из трех человек на промысловой точке вблизи поселка Носок. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, одному из них потребовалась госпитализация.

Ранее на Курилах заметили бродящего по дорогам медведя-шатуна.
 
