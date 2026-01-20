На Таймыре отловили белую медведицу, напавшую на семью

На Таймыре завершилась спецоперация по отлову белой медведицы, представлявшей угрозу для людей, животное транспортируют в Норильск, а затем в Москву. Об этом сообщается в Telegram-канале «Норильск News».

Поиски белой медведицы велись с 5 января, животное удалось отловить, зверя вертолетом перевезут в Норильск, а оттуда доставят в Московский зоопарк. По словам ветеринаров, при осмотре выяснилось, что медведица истощена, у нее поврежден клык, что, вероятно, и помешало ей нормально охотиться, вынудив искать пищу у человеческого жилья.

Белая медведица напала на семью из трех человек на промысловой точке вблизи поселка Носок. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, одному из них потребовалась госпитализация.

