Общество

Россиянам подробно расскажут о белых медведях

«Роснефть» запустила онлайн-курс научных лекций о белом медведе
Вера Костамо/РИА «Новости»

«Роснефть» и негосударственный институт развития «Иннопрактика» запустили онлайн-курс научно-популярных лекций «Арктический странник: белый медведь», сообщает пресс-служба компании.

Желающие смогут пройти курс из 10 тематических лекций и выполнить проверочные задания на образовательной платформе «Лекториум». Автором курса выступила научный сотрудник ИПЭЭ РАН, руководитель экспедиций «Роснефти» по исследованию белых медведей Светлана Артемьева.

Во время лекций слушатели узнают интересные факты о белом медведе, особенностях поведения, историю происхождения и угрозах, с которыми сталкивается хозяин Арктики.

Также слушателям доступны уникальные фотографии и научные данные, подготовленные учеными Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и Арктического научного центра «Роснефти».

Напомним, под наблюдением «Роснефти» в 16 зоопарках России находятся 35 полярных медведей. Компания обеспечивает полноценное содержание животных, включая кормление, ветеринарное обслуживание, а также строительство и ремонт вольеров.
 
