Российские зумеры стали чаще выбирать уникальные номера телефонов

Зумеры покупали красивые номера телефонов на 11% чаще в 2025 году
В 2025 году российские зумеры стали покупать уникальные номера телефонов с символичными или легко запоминающимися комбинациями цифр на 11% чаще, следует из результатов исследования «МегаФона».

При этом, по данным оператора, миллениалы, то есть абоненты 35 - 44 лет, составляют ядро пользователей красивых номеров (38%), на абонентов 45-54 лет приходится 22%, на 25-34-летних – 15%.

Также исследование показало, что 68% владельцев уникальных номеров – мужчины, однако спрос на них растет и среди женщин. Чаще всего красивые номера покупают абоненты в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Самаре.

Анализ статистики покупки уникальных номеров выявил, что абоненты стали чаще приобретать «золотые» номера, в которых могут подряд идти три одинаковые цифры, и «платиновые» с повтором четырех цифр.

Также оператор напомнил, что абоненты могут сами выбрать красивый номер, указав при его поиске любимое число, «хвост» (последние 4 цифры) или найти версию, похожую на свой прежний номер.

Клиенты все чаще ищут «свой» красивый номер в приложении компании уже после покупки сим‑карты: доля приобретения номеров таким образом достигла в «МегаФоне» 25%.
 
