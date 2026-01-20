Размер шрифта
ЛДПР предложила создать в России социальные маршруты общественного транспорта

ЛДПР разработает законопроект о социальных маршрутах общественного транспорта
ЛДПР выступила с инициативой о запуске по всей России социально значимых маршрутов общественного транспорта, которые свяжут несколько муниципалитетов между собой и будут доставлять граждан к больницам, МФЦ, школам и другим жизненно важным объектам. Об этом сообщил глава политической силы Леонид Слуцкий.

«Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с шести часов утра и минимум до 23:00, по понятному расписанию и по доступной цене», — заявил Слуцкий.

По словам парламентария, соответствующий законопроект ЛДПР планирует разработать в ближайшее время.

Слуцкий отметил, что из-за отсутствия регулярного транспорта население малых городов и сел сталкивается с серьезными трудностями при получении медицинской помощи и оформлении документов.

По его словам, мониторинг ЛДПР выявил, что 64% жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как плохую или очень плохую, а в каждом четвертом населенном пункте его нет вовсе.

Слуцкий считает, что социальные маршруты помогут людям добираться до важных объектов, а также поддержат жизнь малых населенных пунктов.
 
