Общество

Россияне рассказали о своих ритуалах в первые рабочие дни после новогодних праздников

Rambler&Co: 23% россиян требуется время «на раскачку» после новогодних праздников
PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Почти четверть россиян (23%) рассказали, что им требуется время «на раскачку», чтобы вернуться к работе после новогодних праздников, следует из результатов исследования Rambler&Co.

По данным опроса, 22% россиян не чувствуют разницы между большими каникулами и обычными выходными, 17% возвращаются на работу с интересом, 22% требуется всего пара дней на адаптацию, а 16% респондентов с трудом приступают к работе.

Опрос показал, что лучше всего к работе помогает вернуться четкий план и расставленные приоритеты (32%), 30% респондентов в первые рабочие дни выполняют простые задачи, 20% совершают ритуалы, которые скрашивают рабочий день, а 18% заявили, что им ничего не помогает легче вернуться к работе.

В первые рабочие дни 35% россиян разбирают почту и вспоминают, какие задачи нужно выполнить «после праздников», 34% сразу выполняют срочные задачи, 17% наводят порядок на рабочем месте, а 5% испытывают небольшую панику из-за накопившихся дел.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 12 по 16 января 2026 года. Всего в нем приняли участие 2 503 интернет-пользователя.
 
