Общество

Ректором Кузбасского института профобразования назначен участник программы «Машука»

В России планируется разработать Стратегию развития образования до 2036 года
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Выпускник Центра знаний «Машук», участник первого потока флагманской программы развития управленческого резерва системы образования России Дмитрий Алференко назначен ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования имени А. М. Тулеева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РФ.

В ведомстве уточнили, что на новой должности Алференко будет обеспечивать научное, методическое и организационное сопровождение реализации национальных и федеральных проектов в сфере профессионального образования.

Также в его планы входит участие в разработке Стратегии развития образования России до 2036 года на региональном уровне.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что Кузбасс является одним из лидеров страны в подготовке рабочих кадров.

«Уверен, что назначение выпускника нашей программы кадрового резерва будет способствовать дальнейшему развитию этой системы. Важно, что Институт развития профессионального образования получил нового ректора из числа современных управленцев, прошедших серьезную подготовку и доказавших свою эффективность», — подчеркнул Кравцов.

Глава Центра знаний «Машук» Антон Сериков, в свою очередь, отметил, что программа позволяет участникам получить уникальный набор компетенций. По его словам, выпускники занимают значимые посты и демонстрируют высокую эффективность при управлении образовательными процессами.

В министерстве добавили, что это уже 15 назначение по итогам работы программы.

Отмечается, что первый поток программы реализован Центром знаний «Машук» совместно с Минпросвещения России и Высшей школой государственного управления Президентской академии.

В Минпросвещения также напомнили, что второй поток программы стартовал 20 октября 2025 года, его участниками стали 70 человек из 38 регионов России, включая новые. Целью проекта является подготовка квалифицированных управленческих кадров для системы образования на федеральном и региональном уровнях.
 
