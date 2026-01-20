Размер шрифта
Роскачество проверило светодиодные лампы

«Известия»: Роскачество выявило несоответствия светодиодных ламп 20 марок
Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Роскачество провело проверку светодиодных ламп 20 марок на предмет соответствия обязательным требованиям, однако ни один из протестированных образцов не смог успешно пройти проверку по всем установленным параметрам. Об этом сообщают «Известия».

В рамках исследования были изучены 13 показателей энергетической эффективности, характеристик и достоверности маркировки. Среди брендов, чья продукция была протестирована, 18 марок производятся в Китае (Hesler, Smartbuy, Feron, и другие), а две – в России (Bellight и «Ашан»).

Установлено, что ни одна из ламп не соответствует требованиям, установленным постановлением правительства РФ №2255 от 24 декабря 2020 года: у 11 марок (Smartbuy, In Home, Leek, и другие) обнаружено несоответствие маркировки фактическому световому потоку (отклонение более чем на 10% от заявленного). Лампа Ergolux показала несоответствие по световой отдаче, а у ламп Hesler, Smartbuy и Feron выявлены отклонения по цветовой температуре. Также лампа Ergolux продемонстрировала высокий коэффициент пульсации (50% при норме до 10%).

При этом большинство ламп успешно прошли испытания на надежность, выдержав низкие температуры, 15 тысяч циклов включения/выключения и тысячу часов непрерывной работы.

Ранее в Петербурге подросток менял лампочку и попал в реанимацию.

