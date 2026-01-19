Студенты-спасатели обеспечили безопасность на Крещенских купаниях в 75 регионах

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) 18 и 19 января обеспечивали безопасность на Крещенских купаниях в 75 регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что более тысячи студентов-спасателей совместно с сотрудниками МЧС, полиции и медиков работали на 135 точках, где омовение прошли свыше 100 тыс. православных верующих.

В ВСКС уточнили, что все участники прошли специальную подготовку на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований при РТУ МИРЭА, а также в ресурсных центрах по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и в региональных отделениях ВСКС.

«Студенты-спасатели ВСКС помогали людям безопасно спускаться и подниматься из купели, контролировали очередь и плотность потока, предотвращая давку и опасные ситуации на льду и у лестниц, следили за состоянием участников, проводили короткие инструктажи по правилам поведения на льду и в воде, напоминали о противопоказаниях», — говорится в сообщении.

Также добровольцы оказывали первую помощь при переохлаждении, ушибах и резком ухудшении самочувствия, работали в пунктах обогрева, помогали людям переодеться и согреться, информировали о расположении выходов и медицинских постов, а также сопровождали пожилых людей и семьи с детьми.

Кроме того, регионах, где массовые купания не проводились, студенты-спасатели дежурили у храмов во время богослужений и других мероприятий. По данным оперативного штаба ВСКС, в ходе дежурства серьезных происшествий зафиксировано не было.