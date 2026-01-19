Размер шрифта
Доктор Мясников призвал россиян купаться в проруби не только на Крещение

Доктор Мясников: закаляться холодной водой нужно в течение всего года
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Для укрепления здоровья важно регулярно закаляться с помощью холодной воды. Это поможет не только стать здоровее, но и исключить риски при крещенских купаниях – если человек не подготовлен, то окунание в прорубь может быть опасно, заявил заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

При окунании в ледяную воду не чаще одного раза в год речи об укреплении физического здоровья не идет – за один такой раз невозможно закалить организм, подчеркнул врач. Важно заниматься этим регулярно – это поможет исключить возможный вред здоровью, который можно нанести себе, если окунуться в прорубь без подготовки.

По словам Мясникова, даже людям из групп риска важно закаляться. К ним относятся, в частности, люди с хроническими заболеваниями, включая гипертонию и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Им тоже нужна холодная вода, просто категорически запрещено погружаться в нее один раз в год, подчеркнул врач.

«Если у тебя хронические болезни, то надо закаляться постепенно, плавно вводить в обиход холодную воду, — пояснил Мясников. — Я никогда не понимал, когда говорят: «Ой, а ты будешь купаться на крещение?» Что значит «будешь»? Я и перед крещением каждый день купаюсь в проруби, и для меня это нормально. Вот из этого надо исходить».

Ранее россиянам рассказали, как правильно закаляться без вреда для здоровья.

