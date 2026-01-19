Москвичей пригласили на эксклюзивный показ спектакля по повести Сергея Довлатова

В Москве к 85-летию Довлатова покажут эксклюзивную постановку «Заповедника»

В Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина пройдет эксклюзивный показ спектакля «Заповедник» по одноименной повести Сергея Довлатова. Мероприятие станет одним из первых событий, запланированных в рамках празднования 85-й годовщины со дня рождения писателя, сообщается на сайте mos.ru.

Уточняется, что перед началом спектакля зрители смогут побеседовать с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.

Постановка сочетает традиционную для Довлатова иронию с размышлениями о природе творчества.

Спектакль рассказывает о писателе Борисе Алиханове, прибывшем в поиске выхода из творческого и личного кризиса в пушкинский заповедник «Михайловское». Герой столкнется с колоритными обитателями этих мест — экскурсоводами, туристами и простыми жителями, и со временем начнет ощущать себя персонажем своеобразного заповедника.

В постановке используется музыка ВИА «Маленькие трагедии». Также в спектакле присутствует ненормативная лексика.