Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в Крещенскую ночь

Синоптик Тишковец пообещал до −9°C в Москве в Крещенскую ночь
Александр Кряжев/РИА Новости

В ночь на Крещение температура воздуха в Москве понизится до −9°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в праздничную ночь погоду в столичном регионе будет определять теплый атмосферный фронт. Ожидается пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер будет западным со скоростью 3–8 м/с. В Москве температура ночью составит от −6 до −9°C, в Подмосковье — от −6 до −11°C. Днем в столице прогнозируется от −3 до −6°C, а в области — от −2 до −7°C.

Синоптик также напомнил, что прошедшая ночь стала одной из самых холодных за последнее время. На метеостанции ВДНХ температура опускалась до −12,8°C, на Балчуге — до −10,8°C, в Строгино — до −13,2°C, а в Бутово — до −19°C. При этом средняя климатическая норма для января составляет около −12,3°C.

В Подмосковье самые сильные морозы были зафиксированы на юге региона. В Серебряных Прудах столбики термометров опустились до −26,2°C, в Зарайске — до −25,9°C, в Луховицах — до −23,9°C, в Черустях — до −23,1°C, в Михайловском — до −23°C, в Мелихово — до −22,8°C, в Серпухове — до −22,4°C, в Коломне — до −22,3°C, а в Воскресенске — до −21,6°C.

Ранее врач опровергла популярные мифы о том, чем можно заболеть на холоде,

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648361_rnd_7",
    "video_id": "record::aeb24ee2-f36c-4ccb-81fd-445849c38d19"
}
 
Теперь вы знаете
Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+