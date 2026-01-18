Синоптик рассказал о погоде в Москве в Крещенскую ночь

В ночь на Крещение температура воздуха в Москве понизится до −9°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в праздничную ночь погоду в столичном регионе будет определять теплый атмосферный фронт. Ожидается пасмурная погода, местами возможен небольшой снег. Ветер будет западным со скоростью 3–8 м/с. В Москве температура ночью составит от −6 до −9°C, в Подмосковье — от −6 до −11°C. Днем в столице прогнозируется от −3 до −6°C, а в области — от −2 до −7°C.

Синоптик также напомнил, что прошедшая ночь стала одной из самых холодных за последнее время. На метеостанции ВДНХ температура опускалась до −12,8°C, на Балчуге — до −10,8°C, в Строгино — до −13,2°C, а в Бутово — до −19°C. При этом средняя климатическая норма для января составляет около −12,3°C.

В Подмосковье самые сильные морозы были зафиксированы на юге региона. В Серебряных Прудах столбики термометров опустились до −26,2°C, в Зарайске — до −25,9°C, в Луховицах — до −23,9°C, в Черустях — до −23,1°C, в Михайловском — до −23°C, в Мелихово — до −22,8°C, в Серпухове — до −22,4°C, в Коломне — до −22,3°C, а в Воскресенске — до −21,6°C.

