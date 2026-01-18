Размер шрифта
Жителям Белгорода рекомендовали воздержаться от купаний в проруби

Власти Белгорода рекомендовали жителям отказаться от купаний в проруби
Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Жителям Белгорода стоит воздержаться от массовых выходов к водоемам на Крещение. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов, опираясь на оперативную обстановку в регионе.

«Лучший способ почтить праздник — посетить богослужение в храме или совершить обряд в домашних условиях. Безопасность ваша и ваших близких — это главная ценность», — отметил он.

Тем не менее, для тех, кто решит погружаться в прорубь, администрация города подготовила максимально безопасное место, которое оборудовано на левом берегу парка «Берега».

Там для жителей города подготовлены две купели глубиной 1,7 метра с пологими деревянными настилами и удобными лестницами для входа и выхода.

По словам Демидова, дно на месте купели было предварительно обследовано водолазами, установлены прочные ограждения для исключения травм. На крайние случаи на месте Крещенских купаний будет дежурить бригада медиков.

Как сообщали в МЧС, в стране к празднику организуют почти 3 тыс. официальных мест для крещенских купаний. На каждом объекте будут дежурить спасатели, медики и волонтеры. Узнать адреса оборудованных прорубей можно на сайтах региональных властей и территориальных управлений МЧС.

Русская православная церковь в этом году 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в Крещенскую ночь.

