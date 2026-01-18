Размер шрифта
Общество

Шестиклассница порезала сверстника ножом в российской школе

Под Калининградом школьница поссорилась с одноклассником и порезала его ножом
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Калининградской области школьница порезала одноклассника канцелярским ножом. Об этом стало известно «Клопс».

По данным источника, инцидент произошел в Гурьевской общеобразовательной школе. Ученица 6-го класса нанесла однокласснику порезы канцелярским ножом после словесного конфликта.

Сообщается, что девочка полоснула мальчика по щеке и руке, в результате чего, по словам очевидца, «было много крови», так как рана на руке оказалась серьезной. В школу приезжала скорая помощь. Подробности ЧП устанавливаются.

Ситуацией заинтересовались в СК. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

Ранее воронежская школьница пришла на урок с ножом. 

