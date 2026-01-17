Профессора из Ярославля оштрафовали за участие в нежелательной организации

Суд оштрафовал профессора из Ярославля за участие в нежелательной организации

Профессор из Ярославля Евгений Ермолин, ныне проживающий в Европе, был оштрафован за причастность к деятельности организации, запрещенной в России. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно карточке на сайте Кировского районного суда Ярославля, против Ермолина было возбуждено административное дело по ст. 20.33 КоАП РФ, касающейся участия в деятельности нежелательной иностранной или международной организации. Основанием стало распространение и хранение в его Telegram-канале информационных материалов, издаваемых латвийским «Свободным университетом», признанным нежелательным в РФ.

В пресс-службе суда подтвердили, что Кировский районный суд признал Ермолина виновным и наложил штраф в размере 5 тысяч рублей.

Евгений Ермолин ранее занимал должности заведующего кафедрами культурологии и журналистики в Ярославском государственном педуниверситете им. Ушинского. Несколько лет назад он иммигрировал в Европу, сначала работал в университете дистанционно, а затем уволился.

