Политолог предложил оценить реальные выгоды от коммуникаций с Ватиканом

Политолог Ухов: нужно посмотреть на социальную роль католической церкви в России

Факт того, что глава российских католиков Паоло Пецци отказался подписать межхристианское обращение по поводу притеснений канонического Православия на Украине, является вопиющим случаем двурушничества Ватикана, заявил в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.

«Наиболее тревожная ситуация складывается на Украине, где режим Зеленского фактически поставил вне закона крупнейшую каноническую православную церковь. Храмы и монастыри передаются раскольникам силовым путем, священноначалие арестовывают и судят по надуманным уголовным статьям, верующие запугивают», — отметил Ухов.

По мнению политолога, отказ Паоло Пецци поддержать христианское воззвание с требованием прекратить гонения на церковь на Украине, Молдавии и Армении вызывает недоумение.

«Католические функционеры ссылаются на то, что они якобы не могут комментировать события в третьих странах – но это явное передергивание. Получается, что католики не хотят вступаться за православных или армян-григориан, потому что те не католики», — сказал он.

Ухов добавил, что «полагаться на таких «партнеров» в вопросах дипломатии невозможно».

«Ватикан, пусть и в меньшей степени, но все же следует в русле генеральной линии Запада на ослабление России. Нужно иметь это в виду и в соответствии с этим выстраивать коммуникации с католическими структурами на территории нашей страны», — заявил политолог.

Ухов подчеркнул, что нужно повнимательнее посмотреть на деятельность католиков в России.

«Необходимо оценить реальные выгоды от коммуникаций с Ватиканом, посмотреть на социальную роль, которую играет католическая церковь в России. Ну и конечно же оценить ее деятельность на предмет соответствия национальны интересам России», — заключил политолог.