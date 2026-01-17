Размер шрифта
Суд оштрафовал «Экспресс газету» за статью с упоминанием Земфиры

«Экспресс газету» оштрафовали за статью с упоминанием Земфиры и блогера Антона S
«Экспресс газету» оштрафовали за публикацию статьи, содержащей упоминания певицы Земфиры и блогера Антона Суворкина (оба признаны в России иноагентами), не имевших соответствующей маркировки иноагента. Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что после решения суда с сайта издания был удален целый номер газеты.

По информации канала, Роскомнадзор провел в ноябре проверку августовского номера газеты, акцентируя внимание на статье, посвященной семье блогера Мари Краймбрери. В результате было выявлено отсутствие необходимых пометок, указывающих на статус иностранных агентов у певицы Земфиры и блогера Суворкина, чьи имена фигурировали в тексте. Примечательно, что в онлайн-версии материала звездочки-маркеры присутствовали, однако в печатном варианте они отсутствовали.

Редакция «Экспресс газеты» не предоставила объяснений относительно допущенного нарушения. Представители издателя, компании «Спектр медиа», также не явились на судебное заседание. В итоге, суд вынес решение о наложении штрафа на компанию, а также на главного редактора газеты Сергея Никитина. После завершения судебного процесса с сайта издания была удалена печатная версия номера, в котором были обнаружены нарушения.

Ранее с Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) начали взыскивать долг по штрафу за отсутствие плашки иноагента.

