Бастрыкин взял на контроль дело об избиении младенца в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу о покушении на убийство младенца в Екатеринбурге. Об этом сообщает Следком в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что в социальных медиа ранее публиковалась информация о том, что в Екатеринбурге мужчина избил свою супругу, а также причинил серьезные травмы головы месячному младенцу. В СК уточнили, что фигурант был задержан, а ребенку оказали медицинскую помощь.

В Следственном комитете сообщили, что по этому делу возбуждено уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ведомство также уточнило, что Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обо всех установленных в ходе следствия обстоятельствах.

В свою очередь Объединенная пресс-служба судов региона рассказала РИА Новости, что обвиняемого по этому делу, Александра Уфимцева, заключили под стражу до 15 марта.

