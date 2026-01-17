Размер шрифта
Аномальные морозы сковали Иркутскую область

Baza: в ряде районов Иркутской области температура воздуха опустилась до -50°C
Иркутская область столкнулась с экстремальными морозами, приведшими к ряду проблем: от перевода школьников на дистанционное обучение до перебоев с электроснабжением и замерзших грызунов на улицах. О погодной аномалии сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в течение последней недели регион страдает от аномально низких температур, доходящих в некоторых районах до -50°C. Жители стараются не выходить из дома без крайней необходимости, а учебный процесс в школах переведен на удаленный формат.

Коммунальные службы также испытывают серьезные трудности: в ряде населенных пунктов из-за замерзания насосного оборудования прекращено водоснабжение. Предпринятые попытки отогреть оборудование с помощью тепловых пушек не всегда приносят желаемый результат.

Ситуацию осложняют сильные ветры, обрывающие линии электропередач.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время улучшения погодных условий не предвидится. В период с 18 по 19 января в области ожидаются дальнейшие морозы до -47°C, а в северных и верхнеленских районах – до -55°C, сопровождаемые туманами и изморозью.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о сильных морозах в Крещенскую ночь.

