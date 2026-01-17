Размер шрифта
Бабушка с внуком не выжили во время пожара в Удмуртии

В Удмуртии бабушка с внуком не выжили во время пожара
МЧС Удмуртии

В Удмуртии во время пожара не выжили 77-летняя женщина и ее девятилетний внук. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел утром 17 января в деревне Большое Волково — там загорелся одноэтажный кирпичный дом и надворные постройки. Несмотря на усилия пожарных, спасти двух человек не удалось. Также пострадала 46-летняя женщина, она получила ожоги лица.

Предварительно, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Возгорание тушили 24 человека и 12 единиц техники.

Причина возгорания и прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются. На месте происшествия работает психолог МЧС.

Ранее трое детей не выжили во время пожара в Якутии.

