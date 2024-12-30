На Алтае спасли ребенка, который лизнул столб на морозе

На Алтае пристав спас ребенка, примерзшего языком к столбу

В селе Красногорское судебный пристав оказал помощь ребенку, который лизнул на морозе столб. Об этом сообщает Amic.ru.

Судебный пристав Дмитрий Руф спешил утром на службу, услышал громкий плач ребенка и увидел, как около столба стоит маленький мальчик. Подойдя поближе, мужчина заметил, что он прилип языком к столбу.

Пристав бросился искать теплую воду и попросил мальчика не пытаться освободиться самостоятельно. Постепенно поливая жидкостью язык ребенка, мужчина смог спасти его из ледяного плена. Травм любопытный мальчик не получил, спасательная операция заняла несколько минут.

До этого сообщалось, что в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО ребенок попал под колеса снегоуборочной техники, скатившись с горки, спасти пострадавшего не удалось. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Крыму пропавшего трехлетнего мальчика нашли под кустом в лесу.