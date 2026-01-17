Госдума ускорит рассмотрение штрафов за нарушения при продаже SIM-карт

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные законопроекты о санкциях за нарушения при оформлении договоров на услуги связи. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, инициативы направлены на совершенствование законодательства и усиление борьбы с киберпреступностью. Спикер подчеркнул, что своевременные изменения в правовой базе позволят эффективнее противодействовать мошенничеству.

Володин уже направил документы в комитет по государственному строительству и законодательству. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Законопроекты предусматривают введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. В частности, лишение свободы сроком до одного года может грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности и чьи действия привели к ущербу свыше 5 млн рублей.

Володин отметил, что ужесточение наказаний позволит дополнительно защитить граждан и их финансовые средства от преступных посягательств. Он напомнил, что в прошлом году были приняты 10 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Также спикер указал, что ранее депутаты уже ужесточили требования к продаже сим-карт иностранцам. По данным правоохранительных органов, эти меры показали эффективность: в 2025 году удалось предотвратить более 27 млн мошеннических операций, а количество подобных преступлений впервые начало устойчиво снижаться.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «продлить договор с оператором».