Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Госдума ускорит рассмотрение штрафов за нарушения при продаже SIM-карт

Володин: Госдума готовит новые меры против мошенничества через сим-карты
Aquarius Studio/Shutterstock/FOTODOM

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные законопроекты о санкциях за нарушения при оформлении договоров на услуги связи. Об этом сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, инициативы направлены на совершенствование законодательства и усиление борьбы с киберпреступностью. Спикер подчеркнул, что своевременные изменения в правовой базе позволят эффективнее противодействовать мошенничеству.

Володин уже направил документы в комитет по государственному строительству и законодательству. Поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Законопроекты предусматривают введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил продажи сим-карт, в том числе иностранным гражданам. В частности, лишение свободы сроком до одного года может грозить тем, кто ранее привлекался к административной ответственности и чьи действия привели к ущербу свыше 5 млн рублей.

Володин отметил, что ужесточение наказаний позволит дополнительно защитить граждан и их финансовые средства от преступных посягательств. Он напомнил, что в прошлом году были приняты 10 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

Также спикер указал, что ранее депутаты уже ужесточили требования к продаже сим-карт иностранцам. По данным правоохранительных органов, эти меры показали эффективность: в 2025 году удалось предотвратить более 27 млн мошеннических операций, а количество подобных преступлений впервые начало устойчиво снижаться.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, предлагающих «продлить договор с оператором».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642829_rnd_6",
    "video_id": "record::ba598a03-6069-48ac-96c6-9a7a463a77fe"
}
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+