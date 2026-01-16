Россияне чаще смотрели в новогодние выходные советскую классику и семейный контент

Просмотры советских фильмов в новогодние праздники выросли в три раза

Наиболее ярким трендом новогодних каникул 2026 года в контенте стал рост просмотров советской классики, развлекательного и семейного контента, суммарное время и охват просмотра советских фильмов стали в три раза выше, чем годом ранее. Об этом сообщила на основе собственного анализа пресс-служба «ВКонтакте».

Отмечается, что почти 40% пользователей VK Видео в праздники предпочли смотреть контент на домашнем ТВ.

В топе просмотров советских фильмов — «Ирония судьбы, или с легким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».

«Раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке», — отметил вице-президент музыкальных и видео-сервисов VK Николай Дуксин.

Он добавил, что процент досмотра у советской классики максимально высок, и превышает показатели многих блогеров и каналов с современным контентом.

Более привычным для видеохостингов трендом в компании назвали просмотр развлекательного юмористического контента.

Уточняется, что суммарное время просмотра оригинального контента выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Пользователи активно смотрели как полноформатные шоу, так и короткие видео с участием медийных персон.