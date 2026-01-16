Российские студенты назвали лучший банк для старта карьеры

«Альфа-Банк» признан лучшим банком России для старта карьеры второй год подряд

«Альфа-Банк» стал лучшим банком для начала карьеры по версии карьерного гида Changellenge. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

В голосовании приняли участие более девяти тыс. российских студентов, изучающих бизнес-специальности.

«Мы верим в молодые таланты и предоставляем все возможности раскрыть потенциал еще на этапе получения высшего образования, заложив таким образом прочный фундамент для уверенного будущего», — отметил HR-директор «Альфа-Банка» Марат Исмагулов.

В финансовой организации добавили, что в минувшем году банк запустил программу развития студентов и университетов по всей стране — «Альфа-Будущее». Она включает открытие магистратур, кафедр и коворкингов в вузах по всей стране, а также оплачиваемые стажировки, стипендии и гранты, образовательные курсы, конкурсы, хакатоны и мастер-классы, позволяющие начинающим специалистам получить реальный опыт работы и интегрироваться в профессиональную среду.

Кроме того, в рамках инициативы банк организует масштабные молодежные фесты. Только за последний учебный год было проведено свыше двух тыс. мероприятий.