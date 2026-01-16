Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В «Зарядье» откроют «Неделю современной музыки» Стравинским и Райхом

Третий сезон проекта «Неделя современной музыки» стартует в зале «Зарядье»
mos.ru

В столичном зале «Зарядье» в рамках третьего сезона проекта «Неделя современной музыки» выступят ведущие коллективы современной музыки и молодые исполнители. Концерты будут проходить с 16 по 20 января, сообщила пресс-служба зала.

Откроется цикл концертов на сцене Малого зала музыкой ХХ века — в программе Стравинский, Райли, Райх и Андриссен. Во второй вечер будет исполнено сочинение Алексея Сысоева.

Далее слушатели познакомятся с работами молодых российских композиторов в исполнении уральского ансамбля современной академической музыки InterText и концептуальной программой проекта Hauntology.

«Не вся музыка, написанная сегодня, современна. И наоборот: не вся музыка, написанная давно, устарела», — отметил ведущий концертов Богдан Королек.

Завершится третий сезон проекта «Неделя современной музыки» сочинениями Беата Фуррера, Софии Губайдулиной, Джачинто Шельси и Георга Фридриха Хааса.

«Я верю, что и мы, и слушатели получат большое художественное и интеллектуальное удовольствие на заключительном концерте фестиваля», поделился дирижер Иван Худяков-Веденяпин.
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+