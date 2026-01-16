В «Зарядье» откроют «Неделю современной музыки» Стравинским и Райхом

Третий сезон проекта «Неделя современной музыки» стартует в зале «Зарядье»

В столичном зале «Зарядье» в рамках третьего сезона проекта «Неделя современной музыки» выступят ведущие коллективы современной музыки и молодые исполнители. Концерты будут проходить с 16 по 20 января, сообщила пресс-служба зала.

Откроется цикл концертов на сцене Малого зала музыкой ХХ века — в программе Стравинский, Райли, Райх и Андриссен. Во второй вечер будет исполнено сочинение Алексея Сысоева.

Далее слушатели познакомятся с работами молодых российских композиторов в исполнении уральского ансамбля современной академической музыки InterText и концептуальной программой проекта Hauntology.

«Не вся музыка, написанная сегодня, современна. И наоборот: не вся музыка, написанная давно, устарела», — отметил ведущий концертов Богдан Королек.

Завершится третий сезон проекта «Неделя современной музыки» сочинениями Беата Фуррера, Софии Губайдулиной, Джачинто Шельси и Георга Фридриха Хааса.

«Я верю, что и мы, и слушатели получат большое художественное и интеллектуальное удовольствие на заключительном концерте фестиваля», поделился дирижер Иван Худяков-Веденяпин.