Врио атамана Бянкин заявил о необходимости передавать молодым казакам культуру и традиции

Врио атамана Бянкин: у каждого времени есть свое предназначение

У каждого времени и возраста есть свое предназначение, заявил временно исполняющий обязанности атамана Уссурийского казачьего войска, председатель совета стариков войска Николай Бянкин.

«Если мы хотим, чтобы остались казаки, чтобы мы были, мы должны передавать от старшего поколения младшим нашу культуру, наши традиции, наш язык, нашу воинскую культуру, наш патриотизм, любовь к родному краю, любовь к Родине от поколения к поколению», — сказал он.

Бянкин отметил, что опыт играет большую роль в воспитательном процессе.

«У каждого своя история, выпавшая на нашу долю. Но этот опыт, он не должен у нас остаться внутри. Он должен вылиться не только на своих родных, внуков и детей, а на всех, кто окружает нас», — добавил врио атамана.