В Татарстане упали правительственные сайты

В Татарстане перестали работать сайты министерств и ведомств, в том числе те, на которых можно получить доступ к государственным услугам региона.
По данным издания «Реальное время», которое ссылается на министерство цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, сложности с подключением фиксируются у отдельных интернет-провайдеров. Отмечается, что технические неполадки являются временными.
В минцифры заявили, что в данный момент провайдеры осуществляют работу по возобновлению доступа. Специалистами принимаются меры для скорейшего восстановления работоспособности сайтов.
В конце декабря сообщалось, что в России может появиться административная ответственность для операторов связи, нарушающих правила взаимодействия с управляющими компаниями при работе в многоквартирных домах.
Ранее выяснилось, что Россию накрыло волной гиперобъемных DDoS-атак.