Общество

В Татарстане упали правительственные сайты

В Татарстане перестали работать сайты органов власти
В Татарстане перестали работать сайты министерств и ведомств, в том числе те, на которых можно получить доступ к государственным услугам региона.

По данным издания «Реальное время», которое ссылается на министерство цифрового развития, государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана, сложности с подключением фиксируются у отдельных интернет-провайдеров. Отмечается, что технические неполадки являются временными.

В минцифры заявили, что в данный момент провайдеры осуществляют работу по возобновлению доступа. Специалистами принимаются меры для скорейшего восстановления работоспособности сайтов.

В конце декабря сообщалось, что в России может появиться административная ответственность для операторов связи, нарушающих правила взаимодействия с управляющими компаниями при работе в многоквартирных домах.

Ранее выяснилось, что Россию накрыло волной гиперобъемных DDoS-атак.

