Россияне создадут собственные мультфильмы к 90-летию «Союзмультфильма»

Сбер, «Союзмультфильм» и «Школа 21» запустили всероссийский конкурс анимации «Ну, ИИ, погоди!» к 90-летнему юбилею киностудии, сообщает пресс-служба банка.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, ИИ открывает новые возможности во всех сферах экономики.

«За технологиями всегда стоят люди: их фантазия, творчество, способность мечтать и видеть мир по-новому. Этот конкурс — о том, как технологии становятся союзником мечты. Он соединяет легендарное наследие «Союзмультфильма» с главными технологиями XXI века, создавая настоящую творческую лабораторию», — сказал он.

В рамках конкурса участники будут создавать оригинальные анимационные видеоролики с помощью ИИ, в которых поздравят «Союзмультфильм» с юбилеем.

Конкурс пройдет в семейном формате с участием детей и их родителей. Также в работе должны будут присутствовать цифры 9 и 0, а героями могут стать персонажи «Союзмультфильма» или придуманные.

«Время идет, появляются новые технологии, но главное — чтобы оставалась неизменной суть: наши мультфильмы всегда учили добру, искренности, дружбе, красоте. Конкурс «Союзмультфильма» и «Школы 21» — прекрасная возможность поддержать тех, кто хочет созидать, творить, создавать новых героев», — рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ролики участников оценит экспертное жюри, членами которого станут представители медиаиндустрии, производства контента и анимации. Председателем жюри станет генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев.