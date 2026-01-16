Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Женщина проглотила сырой рыбий желчный пузырь, чтобы вылечить мигрень, и попала в больницу

SCMP: китаянка оказалась в реанимации, проглотив желчный пузырь сырого карпа
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Китае 50-летняя женщина была госпитализирована в отделение интенсивной терапии спустя несколько часов после того, как проглотила сырой желчный пузырь рыбы, полагая, что это поможет избавиться от головной боли, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Цзянсу. Женщина по фамилии Лю следовала народному поверью, согласно которому желчный пузырь сырой рыбы способен «очищать организм», «снимать внутренний жар» и облегчать мигрень.

Китаянка приобрела на рынке травяного карпа весом около 2,5 килограмма. Вернувшись домой, она извлекла желчный пузырь и употребила его в сыром виде. Спустя примерно два часа у женщины появились острые симптомы: рвота, диарея и сильные боли в животе.

Родственники срочно доставили ее в больницу, где врачи диагностировали отравление рыбьим желчным пузырем и острую печеночную недостаточность. Пациентку немедленно перевели в реанимационное отделение.

Медики провели курс плазмообмена и непрерывную заместительную почечную терапию — метод медленной очистки крови. Через пять дней состояние пациентки стабилизировалось, и она была выписана.

Доктор Ху Чжэнькуй заявил, что желчный пузырь рыбы является крайне токсичным и «может быть опаснее мышьяка». По его словам, даже несколько граммов этого вещества способны вызвать тяжелое отравление. Специалист отметил, что содержащиеся в желчи токсины поражают печень и почки, вызывая острую органную недостаточность.

Ранее в Китае медсестра была отстранена от работы за то, что проводила ночные смены с бойфрендом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636511_rnd_6",
    "video_id": "record::8189e9b5-a54b-485b-92f5-812f38bc74f4"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+