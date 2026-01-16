Женщина проглотила сырой рыбий желчный пузырь, чтобы вылечить мигрень, и попала в больницу

В Китае 50-летняя женщина была госпитализирована в отделение интенсивной терапии спустя несколько часов после того, как проглотила сырой желчный пузырь рыбы, полагая, что это поможет избавиться от головной боли, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Цзянсу. Женщина по фамилии Лю следовала народному поверью, согласно которому желчный пузырь сырой рыбы способен «очищать организм», «снимать внутренний жар» и облегчать мигрень.

Китаянка приобрела на рынке травяного карпа весом около 2,5 килограмма. Вернувшись домой, она извлекла желчный пузырь и употребила его в сыром виде. Спустя примерно два часа у женщины появились острые симптомы: рвота, диарея и сильные боли в животе.

Родственники срочно доставили ее в больницу, где врачи диагностировали отравление рыбьим желчным пузырем и острую печеночную недостаточность. Пациентку немедленно перевели в реанимационное отделение.

Медики провели курс плазмообмена и непрерывную заместительную почечную терапию — метод медленной очистки крови. Через пять дней состояние пациентки стабилизировалось, и она была выписана.

Доктор Ху Чжэнькуй заявил, что желчный пузырь рыбы является крайне токсичным и «может быть опаснее мышьяка». По его словам, даже несколько граммов этого вещества способны вызвать тяжелое отравление. Специалист отметил, что содержащиеся в желчи токсины поражают печень и почки, вызывая острую органную недостаточность.

