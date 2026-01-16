Ключевой подозреваемый преступной схемы с лизингом задержан при содействии Сбера

Сбер помог задержать ключевого подозреваемого в организации мошенничества с лизингом

Правоохранительные органы вместе с сотрудниками службы безопасности Сбера задержали ключевого подозреваемого в организации мошеннической схемы по хищению предметов лизинга у банка в 2023 году, сообщает пресс-служба Сбера.

Обвиняемый был задержан в Черногории и экстрадирован в Россию.

В Сбере отметили, что совместно с ФСБ и МВД банк продолжит работу по завершению расследования.

По версии следствия, злоумышленники предлагали индивидуальным предпринимателям заключить договоры лизинга на получение спецтехники во временное пользование. В дальнейшем за денежное вознаграждение арендаторы Ставрополья передали сотни единиц техники, которые обвиняемый продал.