Дизайнер объяснила, как сделать интерьер в квартире вне времени и моды

Для создания интерьера в квартире вне времени и моды важно ориентироваться не на тренды, а на сочетание разных стилей и отражение личности хозяина. Об этом Pravda.Ru рассказала дизайнер интерьера и интерьерный психолог Ирина Макарова.

По ее словам, самым долговечным направлением в дизайне остается эклектика, основанная на элементах разных эпох и направлений — от минимализма до классики. Этот подход поможет создавать интерьер, который отражает индивидуальность владельца.

«Сейчас люди устали от бежевых и серых интерьеров — хочется цвета, орнамента, фактур. Яркие, дофаминовые решения становятся новым направлением в дизайне. Но с ними нужно работать очень аккуратно, чтобы интерьер не стал перегруженным и соответствовал внутреннему состоянию человека. Ведь если пространство не совпадает с характером хозяина, жить в нем будет сложно», — подчеркнула Макарова.

Она также посоветовала обращать внимание на психологическое восприятие пространства, чтобы квартира вызывала чувство комфорта и внутреннего равновесия.

Художница, скульптор и арт-исследователь Дарья Русских до этого говорила, что создать дома уют и подходящую для отдыха атмосферу поможет интерьер, в котором использованы натуральные материалы, имитирующие природу. По словам эксперта, благодаря интерьеру с деревом, камнем, текстилем и растениями в доме будет царить гармоничная атмосфера, настраивающая на отдых.

