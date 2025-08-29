Шойгу заявил о тенденции к ликвидации наркопроизводства в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в своей статье для «Российской газеты», что Афганистан переломил негативную ситуацию с наркотрафиком, возникшую во время присутствия США в стране.

В публикации Шойгу отметил, что последние данные, включая сведения, представленные ООН, подтверждают стремление нынешних афганских властей к ликвидации наркопроизводства в стране. По его словам, на данный момент 20 из 34 провинций Афганистана считаются свободными от наркоплантаций. Он указал, что в юго-западных провинциях Фарах, Гильменд и восточной Нангархар, на которые во время присутствия США и их союзников приходилось до 75% опийного мака, наркопосевы были ликвидированы или существенно сокращены.

Шойгу также подчеркнул, что МВД Афганистана регулярно проводит операции по пресечению незаконного оборота наркотиков и жестко уничтожает подпольные лаборатории по их производству.

«Таким образом, талибскому руководству удалось переломить негативную тенденцию, возникшую в годы нахождения США в Афганистане», — написал секретарь Совета безопасности России.

По его информации, начиная с 2021 года на российском наркорынке также наблюдается сокращение присутствия героина — объемы его изъятия по стране снизились в три раза.

Ранее в Афганистане заявили о выполнении всех условий для международного признания.