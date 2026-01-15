В Риге за 10 дней родилось восемь пар близнецов

Delfi: в Риге восемь пар близнецов родились за 10 дней

За короткий период в Рижском роддоме был зафиксирован необычно высокий «близнецовый» показатель. Всего за десять дней там появились на свет восемь пар близнецов, пишет Delfi.

Среди новорожденных — четыре пары девочек, три пары мальчиков, а также одна пара разнополых близнецов.

Статистика роддома также показывает рост числа рождений за год. Если в 2024 году здесь родились 3722 ребенка, то в 2025 году этот показатель увеличился до 3959. В 2025-м среди новорожденных было 1763 девочки и 1959 мальчиков, тогда как годом ранее на свет появились 1958 девочек и 2001 мальчик.

С начала 2025 года в Рижском роддоме уже зарегистрировано 66 пар близнецов. Кроме того, 21 марта 2025 года здесь родилась тройня.

