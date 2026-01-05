Размер шрифта
Президент Казахстана заявил об опасности псевдоисторических мифов

Токаев: история должна объединять общество
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предостерег так называемых «псевдоисториков», которые тиражируют выдумки, искажают различные эпизоды истории и обвиняют другие народы в бедах соотечественников. Об этом он заявил в большом интервью республиканской газете «Туркистан», подводя итоги 2025 года и комментируя повестку на 2026-й.

По словам главы Казахстана, в истории республики, как и других стран, присутствуют противоречивые сюжеты и мифологизированные фигуры. На фоне этого он подчеркнул недопустимость возвеличивания личностей, чьи заслуги не подтверждены документальными свидетельствами.

«Мне претит искажение исторических эпизодов и возвеличивание людей, чьи заслуги перед народом крайне сомнительны. На волне общественного интереса к истории появились псевдоисторики, которые тиражируют выдумки и дезинформацию, обвиняют другие народы в бедах нашего, не задумываясь о последствиях для государства. Люди начинают верить их бредням и почитать лжегероев ушедших эпох», — заявил Токаев.

Президент Казахстана отметил, что подобная практика ведет к искаженному восприятию прошлого и назвал данный путь «королевством кривых зеркал». По его мнению, мифы вредят национальному самосознанию.

Токаев подчеркнул, что история должна служить фактором консолидации общества, а не источником споров и вражды.

«Реальная, а не придуманная история учит избегать ошибок прошлого и уверенно идти вперед», — сказал он, отметив значимость идей Абая как нравственного ориентира.

Глава Казахстана также указал, что «краснобайство» и бесплодные дискуссии не приносят практической пользы, особенно в периоды политических потрясений.

Токаев также подвел в интервью итоги 2025 года, назвав одним из главных результатов рост экономики республики более чем на 6%, а ВВП — свыше $300 млрд.

Кроме того, глава Казахстана сообщил о продолжении модернизации, объявлении 2026 года в республике Годом цифровизации и искусственного интеллекта, развитии ИИ-инфраструктуры, а также о планах в сфере энергетики, включая строительство атомных станций и расширение сотрудничества по редкоземельным металлам.
 
