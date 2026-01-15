Активисты «Единой России» присоединились к расчистке снега по всей стране

К акции «Снежный десант» по уборке сугробов подключились свыше 3 тыс. человек

Активисты партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии Единой России» присоединились к расчистке снега по всей стране. В рамках акции «Снежный десант» они убрали детские площадки, дворы многоквартирных домов, зоны у поликлиник, школ и социальных учреждений. Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

«В связи с обрушившимися снегопадами активисты партии сразу включились в работу. В Москве мы привели в порядок территории более 44 социальных учреждений, включая ключевые госпитали. Активисты уже очистили более 500 объектов», — сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.

В частности, в Москве активисты «Молодой гвардии» и «Волонтерской Роты» убрали снег на территории главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, госпиталя для ветеранов войн №2, госпиталя для ветеранов войн №3, Московского дома Солдатского Сердца, а также детских садов, школ, парков и других общественных пространств.

В Санкт-Петербурге уборка проведена у монумента героическим защитникам Ленинграда.

В Орле, Иркутске, Владимире, Белгороде, Туле и Казани активисты привели в порядок территорию у детских садов и площадок, а также посыпали песком подъездные пути и пешеходные дорожки.

Семьям бойцов спецоперации помогли расчистить дворы частных домов в Кемерове и Петропавловске-Камчатском.

Демидов добавил, что работа продолжится до полной нормализации обстановки.