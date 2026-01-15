Размер шрифта
Общество

В РОЦИТ напомнили о связи сексуального насилия над детьми с вопросами кибербезопасности

Журналист Гогуа: насилие над детьми перешло из офлайна в иностранные мессенджеры
История Джеффри Эпштейна показывает, что сексуальная эксплуатация всегда опирается на уязвимость жертвы, при этом сегодня насилие над детьми перемещаются из офлайна в цифровую среду — чаты и сообщества иностранных мессенджеров, где контроль и модерация минимальны. Об этом заявил эксперт РОЦИТ, журналист и блогер Илья Гогуа.

Ранее сообщалось, что из опубликованных материалов большого жюри по делу Джеффри Эпштейна следует, что его экс-партнер Гислейн Максвелл вовлекала несовершеннолетних девушек в сексуальную эксплуатацию, при этом в начале вела себя дружелюбно, чтобы снизить настороженность жертвы.

Кроме того, недавно стало известно, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) скрыла причинно-следственные доказательства вреда своих продуктов для психического здоровья детей.

По словам Гогуа, подростков постепенно вовлекают в общение, выманивают личную информацию и изображения, после превращают данные в инструмент шантажа и давления — от угроз травлей до принуждения к противоправным действиям.

«В этом контексте речь идет уже о прямой угрозе информационной безопасности детей: анонимность, сложность атрибуции злоумышленников и отсутствие ответственности платформ делают такие среды особенно опасными. Этот сдвиг — от офлайн-эксплуатации к цифровой — связывает тему сексуального насилия с вопросами кибер- и информационной безопасности», — отметил Гогуа.

Член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков поддержал данную точку зрения, добавив, что онлайн-формат масштабирует проблему, так как соцсети упрощают и ускоряют коммуникацию. Он также подчеркнул, что спасти подростка может своевременная реакция площадки.

«И здесь ключевое значение играет то, как соцсети взаимодействуют с правоохранительными органами. По российским прецедентам мы видим, что запросы РКН к западным платформам игнорируются даже в случаях, когда речь идет про откровенно противоправный контент», — считает Волков.

Он акцентировал внимание на том, что именно поэтому Россия продолжает последовательно выстраивать цифровой суверенитет — чтобы скорость реакции на подобные происшествия была максимальной.
 
