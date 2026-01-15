Потерянного эму нашли в лесу в Польше

В польском лесу нашли потерянного эму, который убежал туда, испугавшись салюта на Новый год, пишет UPI.

Чиновники сообщили, что турист, прогуливавшийся в лесу, снял видео птицу, похожую на страуса, бродящую по лесу, но испуганное животное отказалось подходить к нему и сбежало.

На следующий день был начат поиск, и официальные лица узнали, что самец эму по кличке Фабиш. Накануне он сбежал с территории владельца более чем в километре отсюда, испугавшись разрыва фейерверков.

«Паника загнала его в лес, в совершенно незнакомую и опасную среду. После ночи, проведенной в ледяном холоде, уставший и голодный, Фабиш позволил подойти к себе», — говорится в сообщении.

Официальные лица написали, что птица была «спокойной и доверчивой» и была благополучно возвращена владельцу.

Ранее жительница Британии вырастила настоящего эму из купленного в интернете яйца.