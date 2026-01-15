В России в прокат выйдет романтическая драма «Первая»

В российский прокат 12 февраля выйдет драма «Первая», приуроченная ко Дню всех влюбленных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «НМГ Кинопрокат», выступившей дистрибьютором картины.

Производством картины занимались кинокомпании «Хэштэг Медиа», «Илья Муромец» и «Амальгама». Для режиссера и автора сценария Ани Харичевой это полнометражный дебют. Генеральным продюсером и соавтором сценария выступил Алексей Троцюк. Главные роли исполнили Олег Савостюк и Ирина Новиченко, для которой это первый опыт в большом кино.

«Мне захотелось рассказать историю про первую любовь. Она случается со всеми, ее невозможно избежать. И она всегда, правда, всегда очень болезненная, очень ранимая, к такому невозможно быть готовым, потому что пока ты не пройдешь этот путь, ты не узнаешь, как бывает, когда весь твой мир подчиняется человеку, в которого ты влюблен», — рассказала Харичева.

Она уточнила, что ей важно, чтобы люди не чувствовали себя одинокими в момент сильных переживаний.

«Я протягиваю руку, ведь, когда я росла и болела первой любовью, меня спасало кино. И я хочу этим фильмом задать тренд на любовь», — сказала Харичева.

По словам Троцюка, картина создавалась для всех, кто сейчас влюблен или хотя бы раз переживал это состояние.

«Для нас было важно создать живую, яркую историю с молодыми актерами, чья энергия и химия ощущаются на экране с первой сцены. Это свежее, эмоциональное кино, которое хочется смотреть и проживать вместе с героями. Февраль традиционно становится временем фильмов о любви, и нам хотелось поддержать эту эстафету, выйдя в прокат с историей о первых и самых сильных чувствах», — заявил он.