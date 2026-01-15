Размер шрифта
Общество

Нейрохирург предупредил об опасности самостоятельных операций

Врач Голубев: самостоятельные операции могут привести к фатальным последствиям
Хирургические операции, выполненные неспециалистами, могут привести к фатальным последствиям. Об этом в разговоре с kp.ru предупредил травматолог-ортопед, нейрохирург Владимир Голубев.

Врач прокомментировал историю блогера Михаил Радуга, который самостоятельно сделал себе трепанацию черепа, для того чтобы вживить в мозг электроды. В итоге неспециалиста спасали профессиональные хирурги.

«Тут все просто: если операцию делает неспециалист, это опасно. Если специалист — неопасно», — напомнил эксперт.

Он объяснил, что существуют электроды, которые нейрохирурги вживляют пациентам по медицинским показаниям, например, для лечения боли. Однако если такую манипуляцию неопытный человек будет пытаться сделать «на коленке», это может обернуться фатальными последствиями, подчеркнул врач.

Хирург, специалист по лапароскопии, победитель конкурса «Тренды здоровья и медицины» Рамиль Гулиев до этого рассказал «Газете.Ru», что самыми опасными являются операции на сердце и мозге. По его словам, из-за одной ошибки пациент может потерять речь, зрение или память, а иногда — все сразу.

Ранее ученая развеяла миф о полном «взрослении» мозга к 25 годам.

