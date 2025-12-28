Ученая развеяла миф о полном «взрослении» мозга к 25 годам

«Созревание» мозга не только не завершается к 25 годам, но и продолжается до 30. Особенно долго формируются лобные доли, отвечающие за самоконтроль, планирование и принятие решений. Об этом изданию The Conversation рассказала нейробиолог Монреальского университета Тейлор Сноуден.

Идея «25 лет» возникла на основе ранних исследований конца 1990-х — начала 2000-х годов, когда ученые с помощью нейровизуализации изучали изменения серого вещества у детей и подростков.

«Тогда было показано, что в подростковом возрасте мозг проходит так называемую «обрезку» — избавляется от лишних нейронных связей и укрепляет используемые. Поскольку наблюдения редко выходили за пределы 20 лет, 25 лет условно стали считать финальной точкой развития, хотя прямых доказательств этому не было», – отмечает эксперт.

Современные данные показывают иную картину. По словам Сноуден, структурные изменения в мозге, особенно в лобной доле, отвечающей за планирование, самоконтроль и принятие решений, продолжаются как минимум до 30 лет.

«Крупное исследование с участием более 4 200 человек выявило, что период с девяти до 32 лет является ключевым этапом перестройки мозговых сетей. В это время мозг балансирует между двумя процессами: сегрегацией и интеграцией. Первый отвечает за формирование специализированных «кластеров» нейронных связей, второй — за создание быстрых и эффективных путей между ними», – пояснила эксперт.

Такая архитектура способствует гибкости и сложности мышления, но стабилизируется лишь к началу четвертого десятилетия жизни. После этого мозг постепенно переходит к закреплению наиболее часто используемых маршрутов.

Ученая подчеркивает, что отсутствие «волшебного рубежа» означает не незрелость, а высокую пластичность мозга в молодом взрослом возрасте. Физическая активность, изучение языков, интеллектуально сложные занятия и новые навыки могут поддерживать этот процесс, тогда как хронический стресс ему мешает. По словам Сноуден, мозг не «включается» в 25 лет — он формируется десятилетиями, и человек сам активно участвует в этом процессе.

