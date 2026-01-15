Россияне назвали семейные события главным источником радости в 2025 году

Порядка 22% россиян в 2025 году почувствовали себя счастливее, 78% не отметили существенных изменений. При этом у многих год все же был связан с позитивными событиями. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co, посвященного личным итогам года российских интернет-пользователей.

Чаще всего опрошенные радовались семейным событиям (37%). Рост благосостояния отметили 21%, важные приобретения — 14%, исполнение мечты — 13%, карьерный рост — 10%.

Самым удачным месяцем 2025 года россияне чаще всего называли декабрь — почти каждый пятый. Далее следуют август и июль.

Декабрь оказался самым эмоционально сложным месяцем: 23% респондентов назвали его неудачным. В числе других неблагоприятных месяцев упоминались январь и ноябрь. Остальные месяцы набрали менее 10% каждый.

Главным разочарованием 2025 года участники опроса чаще всего называли ситуацию на международной арене — 26%. Снижение доходов расстроило 20% респондентов, проблемы со здоровьем — 16%, невыполненные планы — 11%.

Потери в личной жизни отметили 8%, разочарования в карьере — 7%, неудачи в отношениях — 6%. Еще 6% сообщили, что год не принес ни разочарований, ни заметных перемен.

Ожидания от 2026 года у россиян носят осторожный характер. Наиболее распространенными ответами стали надежды на налаживание международных отношений или отсутствие конкретных ожиданий — по 20%.

Семейного благополучия ждут 18% опрошенных, возможности больше путешествовать — 11%, исполнения мечты — 10%. Снижение ключевой ставки Банка России важно для 8%, крупные покупки планируют 7%, карьерного роста ожидают 6%.

Почти половина участников опроса (48%) не поставили себе целей на 2026 год. Вместе с тем 15% намерены чаще заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Больше работать планируют 9%, лучше питаться — 5%, налечь на учебу — 4%. Столько же респондентов сообщили о планах освоить новые технологии.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 1 по 12 января 2026 года. В нем приняли участие 3 293 интернет-пользователя.