Общество

Павел Крашенинников представил дополненное издание книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского»

Во Владимирской области представили дополненное издание книги о графе Сперанском
Роман Герасимов

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, профессор Павел Крашенинников представил дополненное издание своей книги «Семь жизней графа Михаила Сперанского», сообщается на сайте Императорского Православного Палестинского общества.

Презентация прошла во Владимирской области в рамках мероприятий, посвященных 255-летию со дня рождения Михаила Сперанского.

В книге Крашенинников представил архивные находки, среди которых детали доноса графа Ростопчина Александру I, факты о покаянии императора Николая I перед семьей реформатора и доказательства личного общения Сперанского с А.С. Пушкиным.

В мероприятии принял участие председатель Ассоциации юристов России, председатель Императорского Православного Палестинского общества, доктор юридических наук, профессор, государственный деятель Сергей Степашин.

«Книги Павла Крашенинникова — это история права и право через истории людей, написанные великолепным языком. Считаю, что его книги могут быть учебным пособием и в школах, и в высших учебных заведениях», — сказал Степашин.

Также губернатор Владимирской области Александр Авдеев отметил, что Павел Крашенинников провел колоссальную работу.

«Эпоха Сперанского удивительно созвучна современности. Тогда, как и сейчас, период сближения с Западом сменился конфронтацией — вплоть до войны с объединенной Европой. Внимательное изучение этой истории и личности реформатора дает ключи к пониманию сегодняшних вызовов», — сказал губернатор.
 
