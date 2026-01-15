Запад систематически стремится разрушить Россию изнутри, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире «Шоу Вована и Лексуса» на Первом канале.

Она отметила, что внутри ЕС есть «Европейское сообщество дружбы», в рамках которого страны-члены ЕС вовлекают «правительство России в изгнании».

«Они хотят вовлечь определенных представителей регионов. Речь идет о попытке уничтожить Россию изнутри. Все началось с Югославии. Вы разрушаете центр, вы разрушаете армию, вы даете людям деньги, вы превращаете никого в кого-то», — сказала она.

Кнайсль добавила, что история повторяется.

«И я бы сказала, что мы сейчас находимся на очень опасной переломной линии, потому что они видят: санкции не работают, вооружение Украины не работает», — сказала экс-глава МИД Австрии.