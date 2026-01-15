Эксперт объяснил, как решить проблему несвоевременного вывоза мусора

Мусор с контейнерных площадок должен вывозиться строго по установленному графику, уточнить который можно в УК. Если контейнеры переполнены, отходы своевременно не убираются – это повод пожаловаться в жилинспекцию и Роспотребнадзор, рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Площадку с неубранным мусором следует сфотографировать, приложив снимок к своей заявке. Начинать решение проблемы следует с обращения в УК, которая должна отчитаться о работе по уборке мусора, которую, к слову, жильцы оплачивают – соответствующий раздел есть в квитанциях за ЖКУ.

Если УК после обращения проблему не решает, далее следует обращаться в жилинспекцию и местное отделение Роспотребнадзора, отметил Бондарь.

«С проблемой невывоза мусора тоже можно обращаться [в Роспотребнадзор], так как это нарушение, связанное с экологией, и есть штрафы, правда, небольшие. Однако когда проблему нужно решить как можно быстрее, подобное решение не сильно поможет», — предупредил специалист, напомнив, что в ведомстве обращения рассматривают в течение 30 дней.

Эксперт предупредил, что при оформлении заявки на вывоз мусора важно указать все необходимые данные, включая ФИО, адрес и номер квартиры, чтобы обращение не было анонимным.

«Если правило не соблюсти, у УК появляется пространство для маневра, чтобы оперативно не реагировать», — заключил Бондарь.

