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Врач объяснил, что делать, если вены «пульсируют»

Врач Казанский: отечность и тяжесть при пульсации вен могут быть опасны
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Freepik.com

Ощущение, что вены пульсируют, дрожат или вибрируют, знакомо многим. Чаще всего это не сигнализирует о болезни, но иногда такие симптомы говорят о проблемах с сосудами. Флеболог Скандинавского Центра Здоровья Максим Казанский рассказал «Газете.Ru», почему возникают такие ощущения и когда стоит обратиться к врачу.

«Основная функция вен – транспорт крови от конечностей и органов к сердцу. В норме этот процесс проходит плавно и не ощущается человеком. Однако на фоне перегрузок организм может реагировать механически, что выражается в дискомфорте. Ощущение «живых вен» чаще всего связано не с самими сосудами, а с нервными окончаниями, которые расположены рядом. Они могут реагировать на изменения в тонусе венозной стенки, создавая ложные ощущения пульсации или дрожи», — объяснил он.

Некоторые неврологические заболевания также могут усиливать ощущение пульсации в венах, поскольку они связаны с венозной системой и реагируют на изменения в кровотоке и тонусе сосудов. Повышенная чувствительность, нарушения работы или влияние стрессовых факторов способны создавать ложные ощущения. Как правило, нервные расстройства являются лишь дополнительным фактором, а не основной причиной дискомфорта.

«Существует несколько факторов, которые могут усилить подобные симптомы. Среди них – длительное нахождение в одной позе, перегрузки при работе на ногах, длительная неподвижность при сидячем образе жизни. У людей с избыточной массой тела венозное русло (совокупность вен, обеспечивающих отток крови от органов и тканей) подвергается дополнительному давлению, что также может провоцировать неприятные ощущения», — отметил врач.

Временные ощущения пульсации или вибрации в венах могут быть вариантом нормы, если они возникают после физической нагрузки и быстро проходят. Однако если дискомфорт носит постоянный характер, сопровождается отечностью, тяжестью или изменениями кожи, это может указывать на патологические процессы в венах.
Чаще всего такие симптомы встречаются при варикозной болезни, хронической венозной недостаточности и посттравматических изменениях вен. В этих случаях стенки сосудов теряют эластичность, увеличиваются в размерах и создают повышенную нагрузку на окружающие ткани, что может приводить к появлению неприятных ощущений. Важно учитывать, что варикозная болезнь прогрессирует со временем, вовлекая в процесс новые сосуды и усиливая клинические проявления.

«Диагностика сосудистых нарушений начинается с осмотра флеболога, который оценивает состояние вен, выявляет внешние изменения и определяет необходимость дальнейших обследований. Ультразвуковое дуплексное сканирование позволяет выявить расширение сосудов, оценить работу клапанной системы и степень нарушений кровотока. При наличии сопутствующих заболеваний может потребоваться дополнительное обследование», — подчеркнул эксперт.

Для профилактики венозных проблем рекомендуется избегать длительного нахождения в одной позе, использовать компрессионный трикотаж, поддерживать физическую активность, контролировать вес, делать легкую гимнастику для ног в течение дня, соблюдать питьевой режим, чтобы поддерживать нормальную вязкость крови.

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