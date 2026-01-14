На Первом канале вышло первое в 2026 году «Шоу Вована и Лексуса»

На Первом канале вышел первый в 2026 году выпуск авторской программы «Шоу Вована и Лексуса», созданной российскими пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым.

Вместе с соведущей Евгенией Черницкой они приняли в студии гостей из разных стран, которые добровольно выбрали Россию как свою родину. Героями выпуска стали экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший британский бизнесмен Джон Кописки, китайский военкор Лю Юйгуан, депутат парламента Гамбурга от АдГ Ольга Петерсен, сербский доброволец Деян Берич, уроженец Франции Гавриил Дорошин и итальянский журналист Элизео Бертолази.

Отмечается, что Джон Кописки переехал в Россию еще в 1990-е, женился на Нине, с которой воспитал пятерых детей. Их старший сын Василий в конце 2025 года ушел добровольцем на фронт СВО.

«Как мужчина, я горд», — сказал Кописки.

В свою очередь, Лю Юйгуан, работавший в Афганистане, Сирии и на Донбассе, который получил ранение от украинского дрона в Курской области, выразил благодарность российским военным за спасение.

В новом выпуске Деян Берич, ранее воевавший на Донбассе, рассказал, что сегодня развивает мясное производство в Подмосковье и участвует в работе «Народного фронта».

«Главным фактором, что я уехал из Сербии, стало то, что Сербия становится Европой. В самом худшем смысле этого слова: гей («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-парады, неуважение к вере. У меня вопросов не было, любой нормальный серб любит Россию, матушка-Россия, как её можно не любить? Когда война началась, если ты хочешь жить, ты должен и сражаться. Сражался, пока было здоровье», — рассказал он.

Француз Гавриил Дорошин приехал на Донбасс в 2015 году, стал кавалером ордена Мужества, обосновался в Донецке и воспитывает двоих детей.

Также по видеосвязи выступил итальянский журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт с 2014 года. В ноябре 2025 года президент Владимир Путин вручил ему орден Дружбы и подписал указ о предоставлении российского гражданства.

«Для меня это огромная радость. Это моя любимая страна, это моя любимая Россия», — сказал он.