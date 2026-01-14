Женщина была атакована пираньями во время плавания

Metro: в Бразилии пираньи напали на женщину во время купания

Женщина в Бразилии была атакована пираньями во время плавания, пишет Metro.

Пострадавшей стала студентка Райана Лейте Лойола. Инцидент произошел 11 января 2026 года во время купания на территории частного клуба в муниципалитете Линьярес, штат Эспириту-Санту. По словам женщины, она находилась в воде всего несколько минут, когда почувствовала укус.

«Мы с семьей только зашли в лагуну. Примерно через пять минут рыба укусила меня. Муж помог мне выбраться из воды», — рассказала пострадавшая.

По сообщениям властей, за последние недели не менее десяти человек пожаловались на аналогичные укусы в этом районе. Биологи, обследовавшие водоем, подтвердили присутствие пираний, отметив при этом, что нападения на людей для этих рыб нехарактерны.

Биолог Даниэль Мотта пояснил, что подобное поведение может быть связано с периодом размножения.

«Пираньи по природе агрессивны, но атаки на людей случаются редко. Обычно это связано с защитой гнезда или брачным сезоном, когда рыбы становятся более активными», — прокомментировал эксперт.

Ранее пираньи растерзали двухлетнюю девочку в Бразилии.