Врач предупредила о последствиях прогулок без шапки зимой

Отсутствие головного убора в зимний период может привести к переохлаждению и навредить состоянию волос. Об этом «Пятому каналу» рассказала специалист в области превентивной интегративной медицины, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.

«Уже при температуре минус пять градусов волосы начинают страдать от нехватки влаги и поступления питательных веществ. Отсутствие шапки на морозе приводит к серьезным последствиям», — подчеркнула врач.

По ее словам, отказ от шапки может вызвать физические изменения — сухие кончики, повышенную ломкость, потерю естественного блеска волос. Кроме того, из-за этого они могут сильно электризоваться. К биохимическим изменениям Самойлова отнесла снижение кровообращения кожи головы, повреждение гидролипидной мантии, появление сухости и раздражения кожи головы.

Стилист по волосам «Золотого Яблока» Анна Жарова до этого рассказала «Газете.Ru», что зимой волосы живут в режиме постоянного стресса: на улице холод и ветер, в помещении — сухой горячий воздух, а между этими двумя крайностями мы еще добавляем шапку, капюшон, шарф. В результате появляется ломкость по длине, тусклость, электризация, зуд кожи головы, ощущение сухости на кончиках.

