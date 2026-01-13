Погибшие в роддоме Новокузнецка младенцы находились в реанимации

Младенцы, погибшие в роддоме №1 в Новокузнецке, находились в отделении реанимации. Об этом РИА Новости рассказал сенатор от Кемеровской области Алексей Синицын.

«Надо понимать, что все детки погибли в реанимации. То есть у них уже были какие-то патологии. Именно поэтому они в реанимации оказались. Версий может быть несколько. И среди них пока не выбрана <...> основная», — сказал он.

По словам сенатора, причиной гибели младенцев могла стать проблема с организацией лечения в реанимации, а также человеческий фактор.

В новокузнецком роддоме за новогодние праздники погибли девять младенцев. По данным регионального минздрава, у всех обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной гибели детей заражение менингококком. С 2024 года в роддоме выявили 150 нарушений, а пациентки называют его «адским местом» и жалуются на безразличие персонала. СК уже возбудил уголовное дело, а главврача учреждения отстранили от работы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

