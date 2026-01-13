Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Одноклассники запускают проект ко Дню борьбы с эйджизмом

Одноклассники и фонд «Добрый город Петербург» запускают проект «Кем я стал, когда вырос»
Одноклассники

Одноклассники и программа «Старшие» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» запускают проект «Кем я стал, когда вырос» в поддержку Дня борьбы с эйджизмом, сообщила пресс-служба соцсети.

Инициатива призвана привлечь внимания к проблеме возрастной дискриминации, а также разрушить стереотип о пенсионном возрасте как о времени ограничений и утраты возможностей.

В основу проекта легли мотивирующие истории людей старшего поколения, которые после выхода на пенсию нашли себя. Героями проекта стали Ирина Шадрина — преподаватель и танцовщица чарльстона, Игорь Дмитриев — создатель авторского направления айкидо, Галина Соловьева — одна из организаторов экскурсионного клуба, а также Галина Иванова — основательница вокального коллектива «Поём вместе в любом месте».

В рамках проекта в официальной группе программы «Старшие» фонда «Добрый город Петербург» в ОК будут регулярно публиковаться истории героев, а также проходить интерактивные мероприятия: мастер-классы по чарльстону, дыхательная гимнастика от мастера айкидо, онлайн-квартирники с Галиной Ивановой и мини-экскурсии по Петербургу от Галины Соловьевой. Все мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию и призваны вдохновить пользователей всех возрастов.

Проект «Кем я стал, когда вырос» — шаг к более открытому, уважительному и включенному обществу, где каждый может быть услышан и способен реализовать себя в любом возрасте.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27611497_rnd_6",
    "video_id": "record::c5e4179a-18d4-461b-936b-ce0860ce762c"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+