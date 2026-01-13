Одноклассники запускают проект ко Дню борьбы с эйджизмом

Одноклассники и фонд «Добрый город Петербург» запускают проект «Кем я стал, когда вырос»

Одноклассники и программа «Старшие» благотворительного фонда «Добрый город Петербург» запускают проект «Кем я стал, когда вырос» в поддержку Дня борьбы с эйджизмом, сообщила пресс-служба соцсети.

Инициатива призвана привлечь внимания к проблеме возрастной дискриминации, а также разрушить стереотип о пенсионном возрасте как о времени ограничений и утраты возможностей.

В основу проекта легли мотивирующие истории людей старшего поколения, которые после выхода на пенсию нашли себя. Героями проекта стали Ирина Шадрина — преподаватель и танцовщица чарльстона, Игорь Дмитриев — создатель авторского направления айкидо, Галина Соловьева — одна из организаторов экскурсионного клуба, а также Галина Иванова — основательница вокального коллектива «Поём вместе в любом месте».

В рамках проекта в официальной группе программы «Старшие» фонда «Добрый город Петербург» в ОК будут регулярно публиковаться истории героев, а также проходить интерактивные мероприятия: мастер-классы по чарльстону, дыхательная гимнастика от мастера айкидо, онлайн-квартирники с Галиной Ивановой и мини-экскурсии по Петербургу от Галины Соловьевой. Все мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию и призваны вдохновить пользователей всех возрастов.

Проект «Кем я стал, когда вырос» — шаг к более открытому, уважительному и включенному обществу, где каждый может быть услышан и способен реализовать себя в любом возрасте.