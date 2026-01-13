Размер шрифта
Москвичей пригласили на экскурсии о выдающихся российских художниках

На ВДНХ пройдут экскурсии в честь выдающихся русских художников
foto.mos.ru

В павильоне №1 на ВДНХ пройдут экскурсии в честь выдающихся русских художников, сообщается на официальном сайте ВДНХ.

Тематические экскурсии пройдут в рамках выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея».

Желающие смогут 14 января посетить экскурсию о Василии Яковлеве. В рамках тематической экскурсии «Василий Яковлев: художник, реставратор, педагог» гости узнают биографию художника и ознакомятся с его работами.

Также 20 января в павильоне пройдет экскурсия «Валентин Серов. Искатель истины», на которой желающие узнают о жизни и творческом пути художника. На выставке гости смогут увидеть портрет княгини Зинаиды Юсуповой.

Кроме того, посетители павильона увидят 104 полотна и 11 скульптур.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» подготовлена Государственным Русским музеем в сотрудничестве с правительством Москвы, департаментом культуры города Москвы и ВДНХ.
 
